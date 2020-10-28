استعدادًا لنهائي أبطال إفريقيا| 48 ساعة تحسم عودة علي معلول لـ مران الأهلي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد في العضلة الخلفية.

وقال :«معلول ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد».

وأضاف أن الـ٤٨ ساعة المقبلة تشهد حسم عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له ٦ نوفمبر المقبل.

واوضح أن مروان محسن واصل اليوم برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي العام، وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش المران، تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، مؤكدًا تحسن حالة اللاعب واقترابه من إعلان جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.