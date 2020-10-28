الأولمبية ترفض تفويض الزمالك في عمومية الكروكيه بسبب مرتضى منصور

تفويض نادي الزمالك صدر لشريفة الفار عضو مجلس إدارة النادي ولكن موقع من مرتضى منصور.
كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدر قرارا بوقف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وعزله من منصبه في رئاسة القلعة البيضاء.
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية كان قد قرر رفض إستلام أي توقيعات لمرتضى منصور منذ صدور القرار.
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