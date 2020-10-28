5 عروض لـ حارس وادي دجلة عقب فسخ تعاقده مع الغزلان

تلقي خالد وليد حارس مرمى الفريق الأول بنادي وادي دجلة ، 5 عروض رسمية، خلال الفترة الحالية، بعد فسخ تعاقده مع النادي الدجلاوي بالتراضي، عقب انتهاء الموسم الحالي.
خالد وليد يعد الحارس البديل في فريق وادي دجلة، خاصة أن المخضرم محمد عبد المنصف يحرس عرين دجلة في الوقت الحالي.
وقال مصدر داخل نادي وادي دجلة : "الحارس يملك عروضًا رسمية من إنبي وأسوان والجونة، و الصاعدين حديثًا للدوري الممتاز البنك الأهلي وغزل المحلة".
ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة خلال الأيام القادمة، ويتجه للفريق الأكثر احتياجا له.
يذكر أن وادي دجلة احتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة، ومتبق له مواجهة أخيرة هذا الموسم أمام المصري ستقام الجمعة المقبلة.
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