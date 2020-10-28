واللعب كل 6 أيام.. طلبات نادي أسوان من اللجنة الخماسية

حضر السيد إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادى الإجتماع ممثلا عن نادى أسوان وبرفقته الكابتن مصطفى الشرقاوى المدير الإدارى للفريق ، لمناقشة التصورات الفنية للموسم الجديد .
طرح نادى أسوان بطرح مطالبه للموسم الجديد وهى : عدم جاهزية استاد أسوان لرخصة ال VAR 2، واللعب كل 6 أيام لعدم توافر الطيران يوميا 3، والمباريات نهارا وعدم تحمل تكلفة اللعب ليلا واللجنة الخماسية وعدوا بدراسة هذه المطالب والرد على مسئولى نادى أسوان .
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان كان قد وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واللعب كل 6 أيام.. طلبات نادي أسوان من اللجنة الخماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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