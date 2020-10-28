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واللعب كل 6 أيام.. طلبات نادي أسوان من اللجنة الخماسية

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شارك نادى أسوان الرياضى اليوم فى الإجتماع الذى عقدته اللجنة الخماسية بإتحاد كرة القدم ، لمناقشة التصورات الفنية للموسم الجديد . 

حضر السيد إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادى الإجتماع ممثلا عن نادى أسوان وبرفقته الكابتن مصطفى الشرقاوى المدير الإدارى للفريق ، لمناقشة التصورات الفنية للموسم الجديد . 

طرح نادى أسوان بطرح مطالبه للموسم الجديد وهى : عدم جاهزية استاد أسوان لرخصة ال VAR 2، واللعب كل 6 أيام لعدم توافر الطيران يوميا 3، والمباريات نهارا وعدم تحمل تكلفة اللعب ليلا واللجنة الخماسية وعدوا بدراسة هذه المطالب والرد على مسئولى نادى أسوان .  

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان كان قد وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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