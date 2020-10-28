واللعب كل 6 أيام.. طلبات نادي أسوان من اللجنة الخماسية

شارك نادى أسوان الرياضى اليوم فى الإجتماع الذى عقدته اللجنة الخماسية بإتحاد كرة القدم ، لمناقشة التصورات الفنية للموسم الجديد .

حضر السيد إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادى الإجتماع ممثلا عن نادى أسوان وبرفقته الكابتن مصطفى الشرقاوى المدير الإدارى للفريق ، لمناقشة التصورات الفنية للموسم الجديد .

طرح نادى أسوان بطرح مطالبه للموسم الجديد وهى : عدم جاهزية استاد أسوان لرخصة ال VAR 2، واللعب كل 6 أيام لعدم توافر الطيران يوميا 3، والمباريات نهارا وعدم تحمل تكلفة اللعب ليلا واللجنة الخماسية وعدوا بدراسة هذه المطالب والرد على مسئولى نادى أسوان .

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان كان قد وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول .