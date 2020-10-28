سلبيًا| باريس سان جيرمان يتعادل مع بطل تركيا وإصابة نيمار في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاكشهير التركي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. أبرز أحداث الشوط الأول كانت إصابة البرازيلي نيمار في الدقيقة 21 واستبداله ببابلو سارابيا. وأعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره باشاكشهبر التركي في الجولة الثانية من دور المجموعات لقطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي: في حراسة المرمى : كيلور نافاس خط الدفاع : فلورينزي - ديالو - كيمبمبي - كورزاوا خط الوسط : هيريرا - ماركينيوس - نيمار خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - كيليان مبابي - مويس كين

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