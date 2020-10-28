يوفنتوس ضد برشلونة| التشكيل الرسمي للفريقين قبل الموقعة النارية فى دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي رونالدو كومان، تشكيلة برشلونة، التي سوف يخوض بها مواجهة نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، في إطار لقاءات الجولة الثانية من عمر بطولة دروي أبطال أوروبا.
وجاءت تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة اليوم في دورى أبطال أوروبا كالاتي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: ديميرال، بونوتشي، دانيلو
خط الوسط: كيزا، بيتانكور، كولوسيفسكي، رابيو، كوادرادو
خط الهجوم: ديبالا، ألفارو موراتا
وجاءت تشكيلة برشلونة كالاتي:
في حراسة المرمى: نيتو.
في خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، رونالد أراخو، كليمون لونجليه، جوردي ألبا.
في خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، ميراليم بيانيتش.
في خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي.
وشهدت القائمة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب عدم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى قائد الفريق جيورجو كيليني وكذلك ماتياس دي ليخت وأليكس ساندرو.
وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ستاديوم بإيطاليا.
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