يوفنتوس ضد برشلونة| التشكيل الرسمي للفريقين قبل الموقعة النارية فى دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي رونالدو كومان، تشكيلة برشلونة، التي سوف يخوض بها مواجهة نظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، في إطار لقاءات الجولة الثانية من عمر بطولة دروي أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة اليوم في دورى أبطال أوروبا كالاتي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: ديميرال، بونوتشي، دانيلو

خط الوسط: كيزا، بيتانكور، كولوسيفسكي، رابيو، كوادرادو

خط الهجوم: ديبالا، ألفارو موراتا