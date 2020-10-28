بسبب الفساد| رئيس الكاف أحمد أحمد مهدد بالإيقاف من فيفا

نشرت شبكة "BBC" الإنجليزية تقريرا كشفت فيه أن أحمد أحمد رئيس الكاف مهدد بالحظر دوليًا ومنعه من المشاركة في الأنشطة الرياضية بسبب خرق قواعد الأخلاق من قبل الفيفا.

وفي حالة صدور قرار بحظر أحمد أحمد سيكون ترشحه لرئاسة كاف أمرًا مستبعدًا نظرًا لأنه سيتعين عليه اجتياز اختبار الأهلية لدى الفيفا أولًا.

وأكدت الشبكة الإنجليزية أن الاتهامات الموجهة لرئيس كاف تتعلق بالجدل المُثار مؤخرًا حول شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية المهتمة بتصنيع الأدوات الرياضية والتي يديرها صديق أحمد القديم.