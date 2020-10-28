تكريم آية مدني لتجديد عضويتها بـ لجنة التطوير والعلاقات العامة باللجنة الأوليمبية الدولية

كرّم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أية مدني رئيسة لجنة اللاعبين الأوليمبيين المصريين لتجديد اللجنة الأولمبية الدولية عضويتها بلجنة اللاعبين الأولمبيين ولجنة تطوير الرياضة والعلاقات العامة باللجنة الأولمبية الدولية.
وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تكريم أية مدني على التجديد لها من اللجنة الأولمبية الدولية لتكون سفيره وممثله لمصر.
أية مدني تشغل أيضا منصب عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الملاكمة الدولي حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ، وكانت أحد أبطال الخماسي الحديث في مصر وتشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الشمس.
وأعربت أية مدني عن شكرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على هذا التكريم والدعم الكبير الذي تجده خلال الفترة الحالية ودعمها في المحافل الدولية ليتواجد كادر مصري في أحد أهم اللجان الرياضية العالمية الخاصة باللاعبين الأولمبيين داخل اللجنة الأولمبية الدولية.
وأكدت أية مدني أن هذا التكريم يزيد من المسئولية عليها وضرورة أن تعمل من أجل رفع إسم مصر وتأكيد جدارتها على هذه الثقة الكبيرة.
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