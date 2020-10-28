تكريم آية مدني لتجديد عضويتها بـ لجنة التطوير والعلاقات العامة باللجنة الأوليمبية الدولية

كرّم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أية مدني رئيسة لجنة اللاعبين الأوليمبيين المصريين لتجديد اللجنة الأولمبية الدولية عضويتها بلجنة اللاعبين الأولمبيين ولجنة تطوير الرياضة والعلاقات العامة باللجنة الأولمبية الدولية.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تكريم أية مدني على التجديد لها من اللجنة الأولمبية الدولية لتكون سفيره وممثله لمصر.

أية مدني تشغل أيضا منصب عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الملاكمة الدولي حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ، وكانت أحد أبطال الخماسي الحديث في مصر وتشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الشمس.

وأعربت أية مدني عن شكرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على هذا التكريم والدعم الكبير الذي تجده خلال الفترة الحالية ودعمها في المحافل الدولية ليتواجد كادر مصري في أحد أهم اللجان الرياضية العالمية الخاصة باللاعبين الأولمبيين داخل اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكدت أية مدني أن هذا التكريم يزيد من المسئولية عليها وضرورة أن تعمل من أجل رفع إسم مصر وتأكيد جدارتها على هذه الثقة الكبيرة.