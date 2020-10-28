بعد قليل بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يلقي كلمته للتعليق على قرار مركز التسوية والتحكيم

نشر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعليقا على قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية، ببطلان لائحة القلعة البيضاء الجديدة، وما ترتب عليها من آثار بعزل ابنه أحمد من مجلس إدارة النادي.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: بعد قليل أول تعليق بالصوت والصورة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على المهزلة والمسخرة.

سيتم إذاعة اللقاء بعد قليل ويتم نشر المستندات بعد اللقاء.

وكان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، أصدر حكمًا ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة.

كان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية قد حكم ببطلان اللائحة بعدما كان قد حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، بينما أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل”.

والقرار يتضمن أيضًا كل ما يترتب عليه من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق- الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية-، وعلى ذلك يجب أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس إدارة النادي.

