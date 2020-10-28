حلم بلد.. انطلاق برنامج اكتشاف مواهب كرة القدم عبر شبكة تلفزيون النهار.. تفاصيل

تستعد شبكة قنوات النهار، بالتعاون مع شركة 3w للاستثمار الرياضي لإطلاق برنامج "you are the star" لاكتشاف أفضل المواهب في مجال كرة القدم، 31 ديسمبر المقبل.
البرنامج تقديم أحمد حسام ميدو، ومريم أمين، ويضم فريق التحليل كلا من النجوم الكبار حسام غالي، أحمد حسن، عصام الحضري، محمد شوقي.
ويستهدف البرنامج اختيار أفضل 15 لاعبا من بين 100 موهبة تم الاستقرار عليها بعد اجراء اختبارات في كل المحافظات.
ويقدم البرنامج للفائزين 15 معايشة، وعقود احتراف في أندية إسبانية.
انتظروا مواهب استثنائية، وفرص صناعة نجوم حقيقية، ومفاجآت كثيرة في الموسم الأول من "you are the star".
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