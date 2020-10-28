تشكيل مانشستر يونايتد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لايبزيج كالآتي: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع : وان بيساكا - ليندولف - ماجواير - لوك شاو خط الوسط : ماتيتش - بول بوجبا - فريد - فان دي بيك خط الهجوم : مارسيال - جرينوود وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

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