باريس سان جيرمان يفوز على باشاكشهير 2-0 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره باشاكشهير التركي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. البرازيلي نيمار دا سيلفا أصيب في الشوط الأول ليتم استبداله ببابلو سارابيا في الدقيقة 21. وسجّل مويس كين الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 64 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 79. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البي إس جي للنقطة الثالثة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد باشاكشهير عند صفر نقطة في المركز الرابع.

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