إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد



وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : - شفاه الله وعافاه .. فالاول والاخير هي رياضة لا اكثر . - والله انا زملكاوى وزعلان عليه جامد ربنا يشفيه. - ربنا يسترها ويشفى كل مريض الوباء انتشر ولسه فى ناس بتهرج. - الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما ونعم المدرب

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