مانشستر يونايتد يتقدم على لايبزيج بهدف في دوري الأبطال

تقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي على نظيره لايبزيج الألماني بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. هدف المباراة الوحيد أحرزه مايسون جرينوود في الدقيقة 21. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لايبزيج كالآتي : في حراسة المرمى : ديفيد دي خيا خط الدفاع : وان بيساكا - ليندولف - ماجواير - لوك شاو خط الوسط : ماتيتش - بول بوجبا - فريد - دوني فان دي بيك خط الهجوم : مارسيال - جرينوود

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