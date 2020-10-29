إسلام صادق: وزير الرياضة حسم الجدل حول قرار مركز التسوية بخصوص لائحة الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن وجود تضارب منذ صدور قرار مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك بالإضافة إلى تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة والتى أكد فيها ان الطعن على الحكم يوقف التنفيذ فورًا.
وقال صادق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أشرف صبحي يتخذ القرارات بهدوء وغير متسرع على الإطلاق، على الرغم من صعوبة العمل العام فى الوقت الحالي بسبب ضغوط السوشيال ميديا".
وصرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والقاضي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1 /6 /2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار ، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا .
وأوضحت الإدارة القانونية أنه لا وجوب لتنفيذه لحين فوات المدة القانونية للطعن عليه أو استنفاذ طرق الطعن ، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذي صدر اليوم الأربعاء بشأن لائحة النظام الأساسي للنادى وذلك وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.
وتابعت الإدارة القانونية : الأمر الذى تفسره الإدارة القانونية بالوزارة بأنه بمجرد اتخاذ نادى الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فورى، طبقًا للائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.
وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل حاليًا مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر بشأن نادى الزمالك حفاظًا على كيان النادى وكافة مفرداته وفرقه ولاعبيه أخذًا بعين الاعتبار فريق كرة القدم والذى تحرص الوزارة على تماسكه وإبعاده عن أية مشكلات أو مؤثرات خارجية في ظل خوضه لمنافسات البطولة الأفريقية .
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