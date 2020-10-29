إسلام صادق: وزير الرياضة حسم الجدل حول قرار مركز التسوية بخصوص لائحة الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن وجود تضارب منذ صدور قرار مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك بالإضافة إلى تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة والتى أكد فيها ان الطعن على الحكم يوقف التنفيذ فورًا.

وقال صادق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أشرف صبحي يتخذ القرارات بهدوء وغير متسرع على الإطلاق، على الرغم من صعوبة العمل العام فى الوقت الحالي بسبب ضغوط السوشيال ميديا".