نجم الأهلي السابق: سأشجع الزمالك أمام الرجاء فى دوري أبطال أفريقيا

أكد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، تشجيعه لنادي الزمالك خلال مباراة الرجاء المقبلة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد المنعم، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك يمتلك فريق كبير ولديه لاعبين كبار يملكون إمكانيات فنية عالية للغاية، وسيتخطي الرجاء المغربي بسهولة والنهائي محسوم سيكون بين القلعة البيضاء والنادي الأهلي".

وأضاف: "زيزو وبن شرقي نقاط قوة لنادي الزمالك داخل الملعب ولديهم تركيز عالي، إلى جانب أوباما على الرغم من تذبذب مستواه ولكنه يمنح الأفضلية للفريق الأبيض".

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة أمام الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.