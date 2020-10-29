شريف عبدالمنعم: فايلر صنع اسمه فى الأهلي.. وموسيماني أعاد الروح للاعبين

أكد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، أن اسم القلعة الحمراء يضيف لأي مدير فني سواء مع السويسري رينيه فايلر أو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وقال عبد المنعم، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر صنع اسم كبير من خلال النادي الأهلي، و خلال الفترة الماضية تلقي العديد من العروض المغرية بسبب القلعة الحمراء لانه كان غير معروف على الإطلاق قبل قدومه لتدريب الفريق".
وأضاف: "موسيماني حضر إلى الأهلي وكأنه متواجد داخل الفريق منذ فترة طويلة، فهو يعرف أدق التفاصيل عن اللاعبين ونجح فى التجانس مع الفريق واستطاع اعادة الروح إلى اللاعبين خلال فترة قصيرة".
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش السبت المقبل فى إطار مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الممتاز على ستاد الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء.
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