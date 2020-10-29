أكد علي غزال المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاريسا اليوناني أن الأزمات المادية التي تطارد الأندية اليونانية سبب رغبته في العودة إلى مصر.
وقال علي غزال في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "هناك مشاكل مادية كبيرة بمعظم الأندية اليونانية، وأُفكر في التوقيت الحالي في العودة لمصر إن كان هناك عرض جيد"
وأضاف: "أي أحد يتمنَّي اللعب لمنتخب مصر، أنا موجود وبشارك، لكن لم يتواصل معي أي أحد للانضمام لقائمة المنتخب مؤخرًا"
واختم حديثه قائلا: "أبذل قصارى جهدي من أجل التواجد في منتخب مصر الوطني وأحاول دوما الظهور بالشكل المميز فشرف لأي لاعب التواجد في منتخب مصر"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي غزال: الأزمات المادية وراء رغبتي في العودة إلى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.