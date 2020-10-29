حتحوت يوضح حقيقة مشاركة أحمد فتحي في نهائي إفريقيا.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد، حتى يوم 11 نوفمبر المقبل، لا يعني مشاركة أحمد فتحي لاعب الأهلي المنضم إلى صفوف بيراميدز، الموسم المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن قرار مد فترة القيد لا يعني إتاحة الفرصة أمام أحمد فتحي للمشاركة في نهائي إفريقيا، لا سيما وأن عقد فتحي مع الأهلي سينتهي بنهاية مسابقة الدوري الممتاز، بما يعني أن اللاعب علاقته تنتهي بالأهلي عقب مباراة الفريق ضد طلائع الجيش، السبت المقبل، وبالتالي من يوم 1 نوفمبر يكون فتحي على ذمة بيراميدز.
وتابع حتحوت، أن اتحاد الكرة اجتمع مع أندية الدوري الممتاز، وجميعهم اشتكوا من قِصر مدة فترة القيد يوم 4 نوفمبر المقبل، وطالب مسئولي الأندية بضرورة مدها، ما تجاوب معه اتحاد الكرة بتمديدها إلى يوم 11 نوفمبر المقبل، لتجنب فكرة استبدال الأندية للاعبيها أو عدم لحاق الأندية باستقطاب لاعبين جدد، مشيرًا إلى أن قرار المد لا يعني مجاملة لصالح نادٍ معين.
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