دوري أبطال أوروبا.. إشبيلية يفوز على رين.. وبروسيا دورتموند يفوز على زينيت

فاز بروسيا دورتموند الألماني على نظيره زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح جادون سانشو، التسجيل لبروسيا في الدقيقة 78 قبل أن يؤكد إيرلينج "هالاند"، انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وفي مباراة أخرى، فاز إشبيلية على ستاد رين الفرنسي بهدف نظيف.

أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد اللاعب الهولندي لوك دي يونج في الدقيقة 1-1.

وفي نفس المجموعة تعادل لاتسيو الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي 1-1.