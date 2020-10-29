وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أن إدارة النادي تدعم هيثم شعبان في قيادته للفريق بعد التأهل للدوري الممتاز، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة لبحث قائمة الفريق في الموسم الجديد وفترة الإعداد ليظهر بالشكل الذي يناسب اسم وقيمة كليوباترا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق أبو العينين: لم نتفاوض مع مدرب جديد لـ كليوباترا وتوفير كافة الدعم لـ هيثم شعبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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