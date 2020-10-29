مرتضى منصور: قوة خارجية وداخلية تهدف لإسقاط نادي الزمالك

وتابع مرتضى منصور "نادي الزمالك أصبح عالميًا من ناحية المنشآت وتحقيق السلامة والأمان للأعضاء.. وأنشأت ناديا نهريا عالميا ومنشآت رياضية تخدم المنتخبات وصالات جيم وحمامات سباحة وملاعب خماسي وسلة يد".
وكان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، أصدر حكمًا ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة.
كان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية قد حكم ببطلان اللائحة بعدما كان قد حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، بينما أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل.
والقرار يتضمن أيضًا كل ما يترتب عليه من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت عقدت وانتخب على أثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق- الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية-، وعلى ذلك يجب أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس إدارة النادي.
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