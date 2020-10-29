حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة أسوان

أعلن حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري ، قائمة فريقه في مباراة أسوان والتي ستقام مساء اليوم، الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري : محمود الزنفلى ، عمرو خليل ، محمود شعبان ، أسامة العزب ، مروان النجار ، محمد رجب ، صبرى رحيل ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، محمد راشد ، أحمد حجى ، محمد الصباحى ، مروان عطيه ، عبد الغنى محمد ، عادل نيمار ، يوسف حسن ، محمد كامل ، بلال محمد .

ويأمل حسام حسن في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وقبل انطلاق الموسم المقبل من أجل المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير الثغر.

وفي سياق آخر دخل مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على خط المفاوضات من جديد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة وفقا لتوجيهات حسام حسن المدير الفني للفريق الأول .

كان ذلك لتعويض غياب أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري والمقرر عودته لناديه السابق بنهاية الموسم الحالي.

ويأمل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن في التعاقد مع بعض الصفقات السوبر لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.