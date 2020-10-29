حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة أسوان

وضمت قائمة الاتحاد السكندري :
محمود الزنفلى ، عمرو خليل ، محمود شعبان ، أسامة العزب ، مروان النجار ، محمد رجب ، صبرى رحيل ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، محمد راشد ، أحمد حجى ، محمد الصباحى ، مروان عطيه ، عبد الغنى محمد ، عادل نيمار ، يوسف حسن ، محمد كامل ، بلال محمد .
كان ذلك لتعويض غياب أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري والمقرر عودته لناديه السابق بنهاية الموسم الحالي.
ويأمل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن في التعاقد مع بعض الصفقات السوبر لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.
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