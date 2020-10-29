لهذا السبب.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الحديث مع أحمد شوبير

رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، مالك نادي ألميريا الإسباني ، عن عدم التحاور عبر الهاتف مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية "أون تايم سبورتس"، وفقًا لما أعلنه الأخير مساء أمس الأول، الثلاثاء. اعتذر المستشار تركي آل الشيخ

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية فيس بوك، "اعتذرت اليوم عن مداخلتي مع الكابتن أحمد شوبير لظروف صحية طارئة".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أعلن أنه سيتحاور مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني أمس، الأربعاء.

وكتب "شوبير" عبر حسابه على "تويتر"، "مفاجأة من العيار الثقيل، لأول مرة منذ عامين المستشار تركي آل الشيخ في مداخلة من "نيويورك"؛ لكشف الحقائق، وفتح الملفات الساخنة، في حلقة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، على "أون تايم سبورت" .