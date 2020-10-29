كريم سعيد: شنطة فلوس بيراميدز أجبرت رمضان صبحي على الرحيل عن الأهلي.. فيديو

وتابع كريم سعيد، أن رمضان صبحي من حقه أن يتخذ قراره بالرحيل، إلا أن تبريره لم يكن واضحًا للجماهير، موضحًا أن اللاعب تعرض لضغط نفسي بعد العرض الذي تلقاه من بيراميدز في الجلسة التي لم تتخطَ مدتها نصف ساعة، وتم وضع «شنطة» بها 40 مليون جنيه أمامه.
وواصل حديثه، أنه من غير المعقول أن يقول رمضان صبحي إن الأهلي تأخر في مفاوضات ضمه في محاولة منه لتبرير موقفه، على الرغم من أنه منذ عام واحد قال إنه لن ينضم إلى الأسيوطي سابقًا، مشيرًا إلى أن ظهور اللاعب إعلاميًا لن يؤثر على النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
واختتم كريم سعيد، أن حديث رمضان صبحي عن عودته مرة أخرى غير منطقي على الإطلاق، قائلًا «أكيد يقصد البنك الأهلي لأن من المستحيل عودته للنادي حتى لو الإدارة تغيرت لأنه رحل في وقت صعب وبطريقة غريبة».
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