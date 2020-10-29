اللجنة الخماسية: ننتظر رد الفيفا على خارطة انتخابات اتحاد الكرة

كشف جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، أنه سيتم توجيه الدعوة في الأيام المقبلة إلى أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على أن يعقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية طارئ قبل يوم 15 نوفمبر المقبل لاعتماد اللائحة.

وأضاف جمال محمد علي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم إرسال خارطة الطريق لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة إلى الاتحاد الدولي.