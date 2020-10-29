اللجنة الخماسية: ننتظر رد الفيفا على خارطة انتخابات اتحاد الكرة

وأضاف جمال محمد علي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم إرسال خارطة الطريق لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة إلى الاتحاد الدولي.
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