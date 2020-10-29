اقترب البوركيني محمد كوفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من الرحيل عقب مواجهة "إف سي مصر" السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة ببطولة الدوري. وعلم "صدي البلد" أن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول أبدي رغبته في رحيل اللاعب للاستفادة بضم لاعب إفريقي آخر. وأبدى أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق ارتياحه الكبير لإتمام المهندس فرج عامر رئيس النادي إجراءات التعاقد مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر والسودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن والذى سيكون له مستقبل كبير مع الفريق فى ظل إمكانياته الفنية العالية. ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى المدير الفنى استئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام الخامسة مساء اليوم، وذلك فى إطار الاستعداد للمواجهة الصعبة مع نادي مصر والتى ستقام ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| سموحة يقرر رحيل محمد كوفي.. لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.