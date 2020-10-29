الزمالك يرفض شروط المصري البورسعيدي لضم العراقي

رفض مسئولو الزمالك، شرط المصري البورسعيدي، بالحصول على الثلاثي أحمد رفعت ومحمد عنتر ورزاق سيسيه، مقابل الاستغناء عن كريم العراقي.

ورفض الزمالك التخلي عن ثلاثي الفريق، مقابل ضم كريم العراقي.

وعرض الزمالك، ضم كريم العراقي، مقابل رحيل لاعب واحد من صفوف الفريق الأبيض.

وإذا رغب المصري، في الحصول على أكثر من لاعب بالزمالك، سيكون بمقابل مادي، وليس ضمن صفقة العراقي.

وأبدى ثنائي الزمالك، محمد عنتر وأحمد رفعت، الموافقة على الانتقال للمصري، أما موقف رزاق سيسيه لم يتحدد حتى الآن.