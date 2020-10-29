سقانا الله وإياكم من يده الشريفة.. إبراهيم سعيد يحتفل بالمولد النبوي

هنا إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر العالم العربي والإسلامي بحلول المولد النبوي الشريف.
وغرد إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئكم ب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، سقانا الله وإياكم من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدً اوكل عام وانتم بخير".
يحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.
واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.
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