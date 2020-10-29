أول تعليق من باتريس كارتيرون بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للتعاون السعودي، مساء أمس الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقال كارتيرون في تصريحات صحفية "بالفعل أصبت بفيروس كورونا، ولكن حالتي مستقرة".

وأضاف المدرب الفرنسي: "أشكر كل من حرص على دعمي، وأتمنى الشفاء للعودة لقيادة الفريق".

وكان باتريس كارتيرون، قد رحل عن قيادة الزمالك المصري، بعد تلقيه عرض التعاون.

وخاض كارتيرون عدة تجارب تدريبية في مسيرته الحافلة التي شهدت قيادة الأهلي والزمالك ووادي دجلة في مصر، بجانب النصر السعودي ومازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي.

وترددت أنباء عن إصابة عدة لاعبين في صفوف التعاون، على رأسهم سيدريك أميسي والمدافع البرازيلي إياجو وإبراهيم الزبيدي والحارس كاسيو.