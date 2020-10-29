شاهد.. انطلاق الماراثون الرياضي في الإسماعيلية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وجمع كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وبمشاركة ما يزيد عن 400 شاب من الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بالمشاركة في إنطلاق ماراثون للمشي بداية من أمام مقر جامعة قناة السويس القديمة وصولا إلي معسكر القرش و ذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد، داخل محافظة الإسماعيلية ووسط مجموعة من الشباب والشابات مستقبل مصر.
وبدأ المارثون بالانطلاق من أمام جامعة قناة السويس القديمة، حتى نفق الشهيد أحمد منسي، كما شهدت الزيارة مباراة وديّة أمام فريق الكرة الخماسية بالنادي الإسماعيلي.
ثم يعقب ذلك تنظيم أحتفالية ومهرجان رياضي للشباب بقرية سبورت سبورت على ضفاف قناة السويس.
يأتي هذا في إطار الأحتفالات بإحياء الذكري الـ 47 لإنتصارات أكتوبر 1973 المجيدة وشارك بالماراثون جميع الفئات من كبار سن وشباب وأطفال وسيدات احتفالا بذكري نصر أكتوبر .
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