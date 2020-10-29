الدوري الأوروبي.. ميلان يستدرج سبارتا براج التشيكي لخطف صدارة المجموعة الثامنة

ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لتحقيق فوزا كبيرا على سبارتا براج في مباراة اليوم، لخطف صدارة المجموعة الثامنة.
كان ميلان تفوق على سيلتك الاستكلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، الخميس الماضي في افتتاح مشواره بـ الدوري الأوروبي 2020 - 2021.
وخاض ميلان 26 مباراة في مختلف المسابقات بعد استئناف النشاط الكروي في شهر يونيو الماضي، فاز خلالهما في 21 مباراة، وتعادل في 5 آخرين، ونجح في قهر كبار إيطاليا مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وروما.
في المقابل يطمح سبارتا براج التشيكي في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، بعد السقوط أمام ليل الفرنسي بنتيجة 4 - 1 في الجولة الماضية.
ومن المقرر أن تقام مباراة ميلان وسبارتا براج، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
ويتصدر ليل الفرنسي جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يحل سيلتك الاستكلندي ثالثا بدون نقاط وسبارتا براج رابعا بدون رصيد.
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