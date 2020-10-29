أكد محمد بيومي، خبير اللوائح بالفيفا، أن قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد الأولى بالدوري المصري الممتاز إلى 11 نوفمبر المقبل، لن يفيد النادي الأهلي بشأن لاعبه أحمد فتحي واتاحة الفرصة له للمشاركة مع الفريق فى نهائي دوري أبطال افريقيا .
وأضاف بيومي فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" إنه قانونا لا يجوز لأحمد فتحي خوض أي مباراة مع الأهلي بعد لقاء طلائع الجيش السبت المقبل في ختام الدوري المصري، وبعدها تنتهي علاقة اللاعب بناديه.
وأشار بيومي الي ان حتى مع تمديد قيد لاعبي القائمة الأولى للأندية، لن يكون مسموحا لأحمد فتحي بخوض لقاء نهائي دوري الأبطال، لأنه لم يعد على ذمة الأهلي".
ومد اتحاد الكرة، القيد إلى 11 نوفمبر المقبل، وهو ما فسره البعض بأنه خطوة للسماح لفتحي للمشاركة، لعدم تمكن ناديه الجديد بيراميدز من قيده إلا بعد نهائي دوري الأبطال المقرر يوم 6 من الشهر القادم.
ووقع فتحي عقدًا للرحيل إلى صفوف بيراميدز في الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر، لانتهاء عقده في الموسم الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| خبير لوائح يكشف موقف أحمد فتحي من المشاركة مع الأهلي فى النهائي الأفريقي بعد تمديد القيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.