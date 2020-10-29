ويسعى الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملا في إنهاء الموسم في المركز السابع.
في المقابل يطمح فريق المقاصة في إنهاء سلسلة النتائج السلبية بانتزاع الثلاث نقاط من الإنتاج في مباراة الليلة، لتحسين وضع الفريق السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
وفشل فريق مصر المقاصة في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري، حيث خسر 3 مواجهات، وتعادل في لقاء.
ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن مصر المقاصة صاحب المركز الـ 11.
وتأكد هبوط كلا من طنطا ونادي مصر وحرس الحدود رسميا إلى القسم الثاني، بعد احتلالهما آخر 3 مراكز في مسابقة الدوري.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الممتاز.. المقاصة يواجه الإنتاج الحربي في مباراة تحسين المراكز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.