احتفالا باليوم العالمي.. وزير الشباب والرياضة يشارك فى مهرجان للمشي بالإسماعيلية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بماراثون للمشي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشي بالتعاون مع الاتحاد العام للرياضة للجميع، اتحاد الاتحادات النوعية، والاتحاد المصري للملاحة الرياضية.

أكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، وتعمل على إقامة العديد من الفعاليات التي تهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة.



شارك بالمارثون ما يقارب ٥٠٠ مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار السنية.