شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كان اتحاد الكرة أعلن أمس، الأربعاء، مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أحمد فتحي لن يشارك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم مد فترة القيد إلى11 نوفمبر، وذلك لأن مشاركته تتطلب تسجيله في قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد".
وتابع شوبير:" مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري ستكون الأخيرة لـ أحمد فتحي مع النادي الأهلي".
وواصل شوبير:" أمام بالنسبة لـ حازم إمام فاللاعب يمكنه المشاركة مع الزمالك بشكل طبيعي، بعدما جدد عقده لمدة موسمين.
يذكر أن أحمد فتحي وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.
وتأهل الأهلي مؤخرا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدا اكتساح الوداد بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء، في المباراة النهائية، المقرر إقامتها 6 نوفمبر المقبل في مصر.
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