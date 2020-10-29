جاساما يقترب من قيادة مباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد مرشح للنهائي

اقترب الجامبي بكاري جاساما من تولي القيادة التحيكيمة لمباراة الزمالك والرجاء المقرر لها، الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن بكاري جاساما هو الأقرب لقيادة مباراة الرجاء والزمالك بنصف نهائي دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة، أن المغربي رضوان جيد مرشح لإدارة نهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تأهل الزمالك على حساب الرجاء.