موسيماني يطلب عودة محمد شريف وأكرم توفيق وناصر ماهر للأهلي بعد انتهاء إعارتهم

استقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي على إعادة ثنائي الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أكرم توفيق المعار للجونة محمد شريف المعار لأنبي وناصر ماهر من سموحه والاكتفاء بالفترة الماضية.

وتسلمت اللجنة تقرير مفصل من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم حول موقفه من اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة من مجلس الإدارة قد عقد جلسة مع موسيماني شهدت الحديث عن قائمة الفريق للموسم الجديد.

وأسهب المدرب الجنوب أفريقي في حديثه بضرورة عودة محمد شريف من الإعارة ليس لأنه يجيد كجناح أيسر فقط ولكن في الناحية اليسري وكمهاجم أيضًا لذا فهو لاعب جوكر بالنسبة له، كما أن المدرب الجنوب أفريقي يري أنه قادر علي تطوير اداء ناصر ماهر ليكون قادرًا علي منافسة محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب .

فيما طالب موسمياني بفرصة جديدة لتقييم صلاح محسن وإن كان يراه أفضل الخيارات المتاحة حاليًا أمامه، خاصة مع مطالبته للتعاقد مع لاعب جناح وليس مهاجم أجنبي ، وتبدو فرص عودة صلاح محسن ومحمد عبدالمنعم من الإعارة كبيرة ولا يزال الغموض يكتنف موقف الثلاثي أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي التي أنتهت إعارتهم مع الجونة بجانب رحيل حسام غالي ونادر شوقي من هناك.