بشري سارة لأهالي العريش.. إنشاء 5 مراكز شباب بأحياء المدينة

صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، علي انشاء خمس مراكز للشباب بمدينة العريش، وهى:" الريسة والسكاسكة، والعبور ، والسمران ، والصفا".

يأتي ذلك استجابة المذكرة التي تقدم بها كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، وذلك ضمن21مركز شباب وافق علي أقامتها الدكتور اشرفصبحي وزير الشباب علي مستوي المحافظات ، سيتم توفير اعتمادات لها من الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب.

وقد كلف اللواء المحافظ ، الادارة الهندسية بمجلس مدينة العريش ، باختيار الأماكن التي ستقام فيها المراكز الخمسه في احياء العاصمة لتوفير مكان للشباب للممارسة الانشطة الرياضية المتنوعة .

وقال وكيل الوزاره اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، أن الاداره الهندسيه بالمجلس ، قامت بدراسه وتخصيص اراضي خاصه لكل مركز وبالفعل تمت الدراسه والعرض وتم التخصيص لأنشاء هذه المراكز وجارى عمل اللازم .

وأضاف،كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن الدولة تسعى لتطوير شامل للحركة الشبابية والرياضية، من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير الأنشطة والبرامج التى تقدمها الوزارة للنشء والشباب.