كانت تقارير تونسية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن نادي الترجي بات قريبا للغاية من استعادة أنيس البدري.
وقال المصدر لـ "دوت الخليج": ما تردد عن اقتراب الترجي من استعادة أنيس البدري غير صحيح، لم يحدث أي مفاوضات حتى الآن".
وطالب أنيس البدري مؤخرا بفسخ تعاقده مع اتحاد جدة، بسبب تأخر رواتبه لفترات متتابعة، حسب أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية.
ويستند اللاعب إلى نص قانوني، يسمح بفسخ العقد من طرف واحد، إذا ما تأخرت الرواتب لمدة 60 يومًا متتالية.
يذكر أن نادي الزمالك أبرز المهتمم بضم أنيس البدري من اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لتقارير سعودية.
وانتقل أنيس البدري إلى اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الترجي التونسي، لكنه فشل في إثبات نفسه مع النمور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. الترجي التونسي يكشف حقيقة استعادة أنيس البدري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.