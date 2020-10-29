خاص.. الترجي التونسي يكشف حقيقة استعادة أنيس البدري

كشف مصدر بنادي الترجي التونسي، حقيقة استعادة خدمات أنيس البدري لاعب اتحاد جدة السعودي.

كانت تقارير تونسية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن نادي الترجي بات قريبا للغاية من استعادة أنيس البدري.

وقال المصدر لـ "دوت الخليج": ما تردد عن اقتراب الترجي من استعادة أنيس البدري غير صحيح، لم يحدث أي مفاوضات حتى الآن".

وطالب أنيس البدري مؤخرا بفسخ تعاقده مع اتحاد جدة، بسبب تأخر رواتبه لفترات متتابعة، حسب أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية.

ويستند اللاعب إلى نص قانوني، يسمح بفسخ العقد من طرف واحد، إذا ما تأخرت الرواتب لمدة 60 يومًا متتالية.

يذكر أن نادي الزمالك أبرز المهتمم بضم أنيس البدري من اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لتقارير سعودية.

وانتقل أنيس البدري إلى اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الترجي التونسي، لكنه فشل في إثبات نفسه مع النمور.