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رامي فارس: الأهلي نادي القرن وننتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة

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أعرب رامي فارس، عن سعادته البالغه بارتباطه مع النادي الأهلي نادي القرن، مؤكدًا أن أي شخص أو مؤسسة تتشرف بالارتباط بالنادي الأهلي.

وأوضح مالك الشركة العقارية الراعي للنادي الأهلي، أن رعاية النادي الأهلي كانت حلم له منذ فترة طويلة، وأن مكانة النادي الأهلي كبيرة، ومن يريد النجاح فعليه أن يذهب إلى الكبير.

وأضاف فارس: "كنت أتمنى أني أقدر أخدم الأهلي الوقت الذي تعاقدت فيه مع النادي كان وقت انسحاب الشركة الحاصلة علي حقوق الرعاية سابقًا، وهذا كان اكثر وقت الأهلي يحتاج فيه إلى أولاده بجانبه لهذا السبب اخترت هذا التوقيت لطلب الرعاية لكي تكون رسالة للجميع أن الأهلي بابنائه وأن الأهلي عمره ما هيقع".

و تطرق "رامي فارس" للحديث عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حيث تمنى للفريق الفوز فى بطولة دوري أبطال افريقيا القادمة والإحتفال مع جماهير النادى بهذا الانجاز الرائع.

واختتم راعي الأهلي تصريحاته بأن الأهلي يمتلك عدد كبير من النجوم على مستوى عالى جدًا ووصفهم بالرجال وذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر على معلول، حسين الشحات، اليو ديانج، محمد الشناوى، وعمرو السولية مؤكدًا أنه لا يريد نسيان أحد لأن جميع اللاعبين رجال على قدر المسؤولية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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