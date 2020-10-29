صالح جمعة وبادجي أبرز نجوم دكة الأهلي فهل يدفع بهم موسيماني أمام طلائع الجيش

ينتظر عدد من لاعبي الأهلي مواجهة طلائع الجيش بعد غد، السبت، في ختام بطولة الدوري المصري من أجل إثبات الذات أمام المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وينوي موسيماني خلال لقاء الطلائع السبت المقبل منح الفرصة لعدد من البدلاء وإراحة بعض الأساسيين استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا، خشية تعرضهم للإصابات العضلية التي ضربت عددا كبيرا منهم في الفترة الأخيرة، بعد حسم اللقب بشكل رسمي.

نجوم الدكة بالأهلي والذين لم يحصلوا على الفرصة كاملة مع موسيماني منذ توليه المسئولية يترقبون مواجهة الجيش للحصول على فرصة جديدة يستطيعون من خلالها إثبات الذات وأحقيتهم في التواجد بالتشكيل الأساسي.

أليو بادجي



يعد السنغالي أليو بادجي على رأس اللاعبين الذين يترقبون فرصة الظهور أمام طلائع الجيش، وذلك بعد تهميشه الواضح من موسيماني منذ توليه المسئولية، رغم مشاركته وتألقه قبل قدوم الجنوب إفريقي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

بادجي تعرض لصدمة قوية من موسيماني بعد استبداله أمام بيراميدز في بطولة الدوري بعد دقائق قليلة من مشاركته بديلا، ثم خرج من حساباته تماما أمام الوداد في لقائي نصف نهائي دوري الأبطال.

موسيماني اعتمد على مروان محسن وجونيور أجاي بل وأحمد الشيخ في مركز رأس الحربة بينما لم يفكر في السنغالي، فضلا عن استبداله للحارس محمد الشناوي والدفع بعلي لطفي أمام الوداد في إياب نصف النهائي ولم يفكر في بادجي لمنحه بعض الدقائق في اللقاء.

وتعد مواجهة طلائع الجيش فرصة جيدة أمام بادجي لاستعادة بريقه المفقود مرة ثانية أو التأكد من أنه بات خارج حسابات المدير الفني بشكل نهائي.

صالح جمعة

نال صالح جمعة اهتماما كبيرا وإشادة بقدراته من موسيماني منذ توليه المسئولية رغم غياب اللاعب عن المشاركة في المباريات على مدار الموسم في وجود المدرب السابق رينيه فايلر على خلفية الصدام الذي نشب بينهما.

ظهر صالح جمعة بديلا في مناسبة واحدة تحت قيادة موسيماني أمام إنبي لبعض الدقائق لكنه لم يشارك بعد ذلك بداعي تجهيزه من الناحية البدنية والفنية.

وتعد مباراة الطلائع فرصة جيدة أمام صالح جمعة للظهور بشكل أساسي والحصول على الفرصة في ظل الاعتماد على محمد مجدي أفشة في المباريات بشكل أساسي الفترة الماضية في مركز صناعة الألعاب.

وليد سليمان

يمر وليد سليمان بحالة نفسية سيئة في ظل ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي بعد التعاقد مع موسيماني، حيث كان يمني النفس بالظهور أساسيا بعد رحيل السويسري رينيه فايلر.

وعبر وليد سليمان عن غضبه في أكثر من مناسبة لبيتسو موسيماني بسبب عدم الاعتماد عليه كان آخرها أمام الوداد المغربي، إلا أن المدير الفني شدد على منحه الفرصة في الوقت المناسب وفقا لمتطلبات كل مباراة.

ويمني وليد سليمان النفس بالظهور أمام طلائع الجيش في ظل الرغبة الموجودة لدى موسيماني لإراحة مجدي أفشة، ما يجعل المنافسة بينه وبين صالح جمعة قائمة للتواجد بشكل أساسي في المباراة.

الصاعدون ووحيد

يبحث محمود وحيد، الظهير الأيسر، عن فرصة المشاركة بشكل أساسي بعد تهميشه خلال فترة السويسري رينيه فايلر واستمرار غيابه مع موسيماني الذي فضل الاعتماد على أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر أمام الوداد المغربي بعد إصابة علي معلول.

ودخل وحيد في صدام مع فايلر في وقت سابق بعد الاعتماد على أيمن أشرف في إحدى المباريات التي غاب خلالها معلول، حيث يبحث الظهير الأيسر للأهلي عن عدم تكرار نفس الأمر تحت قيادة موسيماني باحثا لنفسه عن فرصة بشكل مبكر.

كما تترقب مجموعة الشباب التي قام موسيماني بتصعيدها للفريق الأول فرصة الظهور أمام طلائع الجيش، وفي مقدمتهم عربي بدر وشادي رضوان بعد مشاركتهما لدقائق في لقاء بيراميدز.