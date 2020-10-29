هيثم شعبان: الإدارة والجهاز المعاون أهم أسباب صعود سيراميكا كليوباترا للممتاز

تحدث هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن إنجاز صعود فريقه إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، كاشفًا عن بعض الكواليس والأسباب التي أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز بعد تواجد الفريق 4 سنوات في دوري الدرجة الثانية.

وقال هيثم شعبان: "أهم أسباب صعود سيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز هي مجلس إدارة النادي برئاسة النائب محمد أبو العينين، ونائبه طارق أبو العينين، ومعهما معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة، حيث بذلت إدارة النادي مجهودات كبيرة، وأظهرت دعما لا محدود على الصعيدين المادي والمعنوي، وكان لذلك أثر إيجابي كبير في نفوس اللاعبين، خاصة في فترة توقف مسابقة الدوري بسبب جائحة كورونا، فرفض أبو العينين تخفيض عقود اللاعبين، بل وعقد معهم جلسة تحفيزية كان لها مفعول السحر، قبل استئناف المسابقة".

وأردف المدير الفني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت قائلا: "الجهاز المعاون هو أهم الجنود التي ساهمت في تحقيق حلم الصعود، فالجهاز كان يضم مواهب على أعلى مستوى، مثل الكابتن محمد يسري المدرب العام الذي يمتلك باعا طويلا في عالم التدريب سواء في الدرجة الثانية أو الدوري الممتاز، وأظهر جدارة كبيرة وكان له دور مؤثر مع اللاعبين طوال الموسم، بالإضافة إلى عمرو حسن المدرب والقائم بأعمال مدير شؤون اللاعبين، فلقد كان إضافة قوية للجهاز في وسط الموسم، ونجح في مهمته الفنية والإدارية بشكل أكثر من رائع".

واستطرد قائلا: "عمرو أبو الحسن ومحمود معاذ، مدربان شابان، أظهرا من الجدارة ما يعادل الأمل المعقود عليهما، فكانا قريبان جدا من اللاعبين، ويقومان بتوصيل المعلومات إليهم بكل سهولة ويسر، وكان لهما دورا بارزا على مدار الموسم، وكانا على قدر المسئولية، ولا يمكن أن أنسى مصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى الذي قدم لنا طول الموسم ثلاثة حراس على أعلى مستوى هم محمود شكري ومحمد شريف وحسن إبراهيم، بالإضافة إلى تصعيد واكتشاف مواهب مميزة من قطاع الناشئين، واتبع أسلوبا علميا حديثا في تدريب الحراس، فارتفع المستوى بشكل كبير، وصنع الفارق مع الفريق على مدار ٢٢ مباراة".

وعاد ليقول: "كنا محظوظين بامتلاك مدرب أحمال برازيلي على أعلى مستوى هو لويز أندري، الذي كان له دورا كبيرا في ارتفاع معدل اللياقة البدنية للاعبين، فالشق البدني كان مميزا جدا لدينا طوال الموسم المنتهي، وكان لمحللي الأداء دورا بارزا، سواء في عملية اختيار اللاعبين والصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم مع كريم فهمي، حتى تواجد أيمن محمد في باقي الموسم، وساهم في تسهيل عمل الجهاز الفني بتحليل المنافسين في 22 مباراة، وتقديم تقرير فني عن المنافس وحالة كل لاعب في كل لقاء.

وأضاف المدير الفني: "بالطبع كل الشكر للجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز ومعه الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل، والمدلكين محمد عبد السلام وعمرو عبد الرؤوف، فقد بذلوا جميعا مجهودا خرافيا في ظل الإصابات الكثيرة التي تعرض لها لاعبونا على مدار الموسم، بالإضافة إلي تقديم النصائح بشكل مستمر لكل منظومة الفريق لاعبين وجهاز فني للتوعية ضد كوفيد 19، ونجحوا في الحد من إصابة اللاعبين بفيروس كورونا".

وانهى حديثه قائلا: "امتلكنا جهازا إداريا على أعلى مستوى في وجود خالد الجرجاوي، والمساعدين بكر طه وباسم محمد ومحمود جرجيرة وحسام حسن وعمرو محمد ورامي صوان، حيث لعب الجهاز الإداري دورا كبيرا في تذليل العقبات على مدار الموسم، وكان العمل على قدم وساق بكل جد واجتهاد، وأنا سعيد جدا بالعمل مع هذه الكوكبة من الرجال، الذين أثبتوا قدرات فائقة وصلابة وقدرة رهيبة على تحمل المسؤولية في أحلك الظروف وأصعبها، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في الموسم المقبل، وأن نقدم تجربة جديدة وناجحة تلقى استحسان الجماهير والنقاد والمحللين".