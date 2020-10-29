بسبب فيروس كورونا.. تجميد مؤقت لبطولات كرة القدم في فرنسا

أعلن اتحاد الكرة الفرنسي، الخميس، تعليق عدد كبير من مسابقاته للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه سيعلق غالبية مسابقاته حتى ديسمبر المقبل، وذلك "بعد إعلان رئيس فرنسا عن تدابير مكافحة جائحة كورونا".

ووفقا للبيان سيتم "تعليق جميع بطولات الدوري والمقاطعات ودوري الدرجتين الثانية والثالثة، ودوري الدرجة الثانية للسيدات، وبطولات الكأس للرجال والسيدات ودوري الشباب للرجال والسيدات".

وأوضح البيان: "كل المباريات التي لن تلعب خلال هذه الفترة سيتم تأجيلها لموعد لاحق سيتم تحديده بناء على تطورات الوضع الصحي".

وأشار أيضا إلى أن "بطولات دوري الدرجة الأولى للرجال والسيدات ودوري كرة الصالات، لا يشملهم قرار التعليق، حيث يمكن إقامة المباريات دون حضور جماهيري".

وأكد أن مباريات المنتخبات الفرنسية للرجال والسيدات والشباب تبقى أيضا في موعدها.

وأتم: "يجب على عالم كرة القدم أن يشارك في الجهد الجماعي لمحاربة الموجة الثانية من هذا الوباء".