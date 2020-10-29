محمد ناجي جدو يعلن رحيله عن الجونة

أعلن محمد ناجي جدو رحيله عن نادي الجونة، عقب مباراة حرس الحدود المقرر لها غدا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب جدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة الحرس غدا الأخيرة لي مع النادي شكرًا نادي الجونة ،خالد بشارة، نادر شوقي و حسام غالي، محمد الحصري علي الاحترافيه و الحب و الاحترام خلال الموسميين الماضيين و بالتوفيق في المواسم القادمة".

وضمن فريق الجونة مؤخرا البقاء رسميا في مسابقة الدوري الممتاز، بعد تأكد هبوط كلا من طنطا ونادي مصر حرس الحدود إلى القسم الثاني.

ويحتل فريق الجونة المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.