نادي بيراميدز يهنئ جمهوره بالمولد النبوي.. شاهد

وكتب الحساب الرسمى للنادى: "#بيراميدز يهنئكم بمناسبة ذكرى #المولد_النبوي_الشريف كل عام وأنتم بخير".
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وتوّج نهضة بركان بلقب الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالمغرب.
وجاء هدف نهضة بركان من لمسة يد على محسن ياجور، كما تغاضى أليوم نيانت حكم المباراة عن طرد العربي ناجي لاعب نهضة بركان، بعد ضرب محمد فاروق بدون كرة.
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