البرازيلي باتريك فييرا يقترب من الإسماعيلي

اقترب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من التعاقد مع البرازيلي باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

كما علم موقع "دوت الخليج" أن هناك لاعبا كنغوليا متواجدا في فندق إقامة اللاعبين تمهيدًا لخضوعه فترة إختبار ومعايشة قبل التوقيع معه بشكل رسمي.

وكان الإسماعيلي أعلن التعاقد مع القناص الأنجولى "أرى بابل" بشكل رسمى فى وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات حيث بذل مسئولي النادي جهودا كبيرة لانجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

وحضر اللاعب صباح اليوم حيث كان فى استقباله المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء من أجل العودة للمنافسه وحصد الألقاب واسعاد الجماهير الكبيرة.

وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما ، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

وبابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو "أول أغسطس "قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.

وبدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دي أوجوستو في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ أنه في 29 مباراة سجل 14 هدفا في كل البطولات ، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا في 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا في 24 مباراة في 2016.