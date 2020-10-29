البرازيلي باتريك فييرا يقترب من الإسماعيلي

اقترب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من التعاقد مع البرازيلي باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
كما علم موقع "دوت الخليج" أن هناك لاعبا كنغوليا متواجدا في فندق إقامة اللاعبين تمهيدًا لخضوعه فترة إختبار ومعايشة قبل التوقيع معه بشكل رسمي.
وكان الإسماعيلي أعلن التعاقد مع القناص الأنجولى "أرى بابل" بشكل رسمى فى وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات حيث بذل مسئولي النادي جهودا كبيرة لانجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.
وحضر اللاعب صباح اليوم حيث كان فى استقباله المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الكرة لتوقيع العقود وإنهاء الرتوش الأخيرة بالصفقة.
ويتطلع مسئولو الإسماعيلى لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة فى القارة السمراء من أجل العودة للمنافسه وحصد الألقاب واسعاد الجماهير الكبيرة.
وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما ، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.
وبابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو "أول أغسطس "قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.
وبدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دي أوجوستو في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ أنه في 29 مباراة سجل 14 هدفا في كل البطولات ، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا في 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا في 24 مباراة في 2016.
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