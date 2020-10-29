تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل.. والنهائي 27 نوفمبر

أكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان من المقرر لها الأحد المقبل 1 نوفمبر، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

وذكرت الصحيفة، أن النهائي سيقام يوم 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر.