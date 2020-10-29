وذكرت الصحيفة، أن النهائي سيقام يوم 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل.. والنهائي 27 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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