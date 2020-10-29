الارشيف / الرياضة

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل.. والنهائي 27 نوفمبر

0 نشر
0 تبليغ

أكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان من المقرر لها الأحد المقبل 1 نوفمبر، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

وذكرت الصحيفة، أن النهائي سيقام يوم 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل.. والنهائي 27 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا