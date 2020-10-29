استعدادا لمواجهة الزمالك.. 14 لاعبا في قائمة الرجاء قبل السفر إلى القاهرة

أكد تقرير مغربي، أن قائمة فريق الرجاء المغربي ارتفعت إلى 14 لاعبا، قبل ساعات من السفر إلى القاهرة، لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن قائمة الرجاء ارتفعت إلى 14 لاعبا من أصل 24 لاعبا، وذلك بعد تعافي 4 لاعبين مؤخرا من فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، أن قائمة الرجاء حاليا تضم 14 لاعبا حال إقامة المباراة في موعدها، بغض النظر على جاهزيتهم البدنية والنفسية:

قائمة الرجاء وفقا للصحيفة المغربية:

حراسة المرمى: أمير الحداوي

خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون -سندر الورفلي - عبد الإله مدكور - إلياس الحداد - عبد الرحيم شاكير.