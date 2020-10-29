استعدادا لمواجهة الزمالك.. 14 لاعبا في قائمة الرجاء قبل السفر إلى القاهرة

وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن قائمة الرجاء ارتفعت إلى 14 لاعبا من أصل 24 لاعبا، وذلك بعد تعافي 4 لاعبين مؤخرا من فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة، أن قائمة الرجاء حاليا تضم 14 لاعبا حال إقامة المباراة في موعدها، بغض النظر على جاهزيتهم البدنية والنفسية:
قائمة الرجاء وفقا للصحيفة المغربية:
حراسة المرمى: أمير الحداوي
خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون -سندر الورفلي - عبد الإله مدكور - إلياس الحداد - عبد الرحيم شاكير.
خط الوسط: محمد زريدة - فابريس نجوما - زكرياء الوردي - عبد الإله الحافيظي.
خط الهجوم: ملانجو - أيوب نناح - أنس جبرون.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.
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