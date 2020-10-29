أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

أكد الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يعقد النية علي تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم ٦ نوفمبر المقبل باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بعدما تردد عن طلب تأجيلها لوقت لاحق.
وكتب أحمد موسي علي صفحنه الشخصية علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" :"أنباء عن نية الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأجيل نهائي دوري الأبطال إلى يوم الجمعة ٢٧ نوفمبر بدلا من ٦ نوفمبر بعد وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية وفي انتظار مباراة الزمالك والرجاء المغربي لمعرفة الطرف الثاني ".
ويعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، اجتماعا لحسم قراراه بشأن تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا لما بعد انتخابات مجلس النواب.
ومن المقرر، أن يستضيف الزمالك نظيره الرجاء، يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفارس الأبيض، فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف دون رد.
ويلتقي الفائز من لقاء الزمالك والرجاء، مع الأهلي المتأهل للنهائي على حساب الوداد المغربي، وستقام المباراة يوم 6 نوفمبرالمقبل بمصر في حالة عدم تأجيل المباراة .
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