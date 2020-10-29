أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

أكد الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يعقد النية علي تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم ٦ نوفمبر المقبل باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بعدما تردد عن طلب تأجيلها لوقت لاحق.

وكتب أحمد موسي علي صفحنه الشخصية علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" :"أنباء عن نية الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأجيل نهائي دوري الأبطال إلى يوم الجمعة ٢٧ نوفمبر بدلا من ٦ نوفمبر بعد وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية وفي انتظار مباراة الزمالك والرجاء المغربي لمعرفة الطرف الثاني ".